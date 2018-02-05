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Сегодня местами в Курземе, Земгале и Латгале снегопад и обледенение осложняют передвижение по государственным и региональным автодорогам. Проезжая часть обрабатывается противоскользящими материалами, в дорожных работах задействовано 66 единиц техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия передвижения осложнены на следующих участках государственных дорог: на Бауском шоссе от Иецавы до Гренцтале, на Елгавском шоссе от Елгавы до Мейтене, на Лиепайском шоссе от Калнциемса до Скрунды, на Вентспилском шоссе от Кудры до Вентспилса, на шоссе Екабпилс-Терехово от Варакляни до Терехово, на шоссе Гребнево-Медуми от Гребнево до Даугавпилса, а также на Резекненской окружной дороге.

На региональных дорогах обледенение и снег осложняют движение в окрестностях Балви, Бауски, Добеле, Гулбене, Елгавы, Мадоны, Резенке, Салдуса, Талси и Тукумса.

Работы по очистке и обработке дорог происходят в приоритетном порядке, согласно разделению дорог на классы А, А1, B, C и D. Наибольшее внимание уделяется дорогам классов A и А1, это главные государственные дороги с наиболее интенсивным движением.

Жителей призывают сообщать об условиях передвижения, затруднениях и прочую информацию о ситуации на дорогах Латвии предприятию Latvijas Valsts ceļi по бесплатному телефону 8000 5555, на электронную почту sic@lvceli.lv или на каналы LVC в Twitter и Facebook.