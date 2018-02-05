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План реэмиграции в Латвии провалился. Вместе с тем, это было необходимо хотя бы для того, чтобы выяснить, чего ждут (и не ждут) от Латвии уехавшие, пишет Nra.lv. В данный момент идет разработка закона по поддержке диаспоры, однако вокруг него уже сейчас ведутся активные споры.

Согласно данным Центрального статистического управления, поток эмигрантов из Латвии не спадает.

ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек - 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая многочисленная группа эмигрантов - лица 25-29 лет (в 2014 году их доля в общем потоке уезжающих составила 18,2%, в 2015-м - 18%, в 2016-м - 17%).

Более половины эмигрантов - 50,4% - латыши, доля русскиx среди уезжающих составляет 28%. Почти половина мигрантов (46%) не имеют семьи. Почти треть отъезжающих (31,6%) оставляют детей на попечение родных в Латвии, с собой ребенка забирают 68,4% родителей. В случаях, когда уехала мать, в Латвии остается 47,6% детей. Если же уезжает отец – ребенок остается в стране в 83,1% случаев.

При том, что кризис, вроде как, был преодолен, в 2014-2016 годах количество иммигрантов в Латвии уменьшилось, а эмигрантов - увеличилось, отмечает NRA. Не стоит себя обманывать - программа реэмиграции не работает, добавляет издание. В 2016 году в Латвию из других стран приехало 8300 человек, а выехало - 20 600 (на 500 человек больше, чем в 2015 году и на 1600 больше, чем в 2014-м). Между тем, экономическая ситуация в Латвии меняется, предприниматели ищут работников, а брутто-зарплата скоро может достигнуть 1000 евро. Однако в реальности, как указывает NRA, большинство работающих получают в среднем в 1,3 раза меньше, нежели сообщают официальные данные.

По словам парламентского секретаря Министерства иностранных дел Занды Калнини-Лукашевицы, акцент в законе о поддержке диаспоры, который МИД планирует разработать в этом году, будет сделан не на призыв эмигрантов вернуться на родину, а на поддержке и сотрудничестве с соотечественниками.

"Нет "нас" и "их". Диаспора - это часть единой Латвии. Все эти люди имеют принадлежность к Латвии", - сказала она.

Добавим, латвийцы эмигрируют в основном в Великобританию, Ирландию, Германию и Норвегию. Эмиграция в США выросла за три года почти на 5 процентных пунктов.