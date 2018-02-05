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В Детской больнице состоялась премьера "Легенды о стойком самурае" – первого детского спектакля Докторов-клоунов. Спектакль был задуман двумя латвийскими Докторами-клоунами – Игорем Наровским и Татьяной Батовой, а также израильским Доктором-клоуном, актером и режиссером Алексеем Гавриэловым.

Спектакль создавался с определенной целью: принести его в подарок детям, находящимся на лечении в больницах, детям с особыми потребностями в детских домах и дневных центрах, и всем тем, которые по тем или иным причинам находятся в сложных жизненных ситуациях.

В центре спектакля – отважный самурая Бэнкей. Ведя рассказ о его жизни, приключениях, битвах и победах, Доктора-клоуны знакомят детей с настоящим героем, который никогда не сдается, и с которым ребенок может себя идентифицировать в тех сложных ситуациях, которые требуют от него выдержки и силы. В спектакле каждый может найти что-то близкое для себя – темы рождения и роста, повседневности и вечности, традиций и современности, веры в свои силы, любви и дружбы. И самое главное – то, что в любой сложной ситуации тепло, улыбка и юмор могут хоть немного подбодрить нас, помочь почувствовать себя лучше и идти вперед.

Открывая премьеру спектакля, посол Израиля в Латвии Лирон Бар-Садэ отметила, насколько плодотворным оказалось сотрудничество между латвийскими и израильскими Докторами-клоунами, которое посольство поддерживает с самого начала развития программы в Латвии.

Режиссер Алексей Гавриэлов отметил, что сотрудничество с рижскими клоунами было для него честью и радостью.

"Это оригинальное и смелое решение – создать спектакль, который будет играться в больнице, это большой вызов для любого актёра. Сегодняшняя премьера показала, что решение это себя оправдало! Спектакль рассказывает о нескольких вещах одновременно – о конфликте поколений, о преданности своему делу, о непростой жизни во время технологий, и в то же время спектакль приподнимается над всеми страстями, и позволяет нам посмеяться над всеми трудностями героев, – и тем самым посмеяться над собой", - отметил он.