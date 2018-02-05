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Задержанный в прошлом году Полицией безопасности (ПБ) гражданин Латвии подозревается в шпионаже в пользу России, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Министр не уточнил, связан ли шпионаж с попытками получить информацию оборонного характера.

Говоря в целом о разведывательной деятельности, глава МВД отметил, что активность иностранных спецслужб в Латвии никогда не была низкой. По его словам, в последние годы она еще больше выросла с учетом общей ситуации с безопасностью в странах Балтии.

Козловскис сообщил, что интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в Латвии. Недавно Литва также заявила о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как ранее сообщили в ПБ, задержание подозреваемого в шпионаже и обыски на нескольких объектах были проведены 19 декабря 2017 года. В тот же день был начат уголовный процесс.

Задержанный также подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Досудебное расследование по делу продолжается, поэтому ПБ пока не дает более подробных комментариев.

В конце 2016 года ПБ задержала за шпионаж в пользу России мастера путевых работ Latvijas dzelzceļš Александра Красноперова. В настоящее время его дело находится на рассмотрении в Елгавском суде.

Ранее сообщалось, что весной 2015 года были задержаны двое граждан России, которые незаконно проникли на Адажскую военную базу. Первоначально им инкриминировался шпионаж, но позже обвинение было изменено на хулиганство.

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