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Если Латвия введет санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского, можно будет ожидать ответной реакции от России, сказал в интервью газете Latvijas avīze министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, министерство информировало о возможных последствиях этого решения парламентскую комиссию по иностранным делам, которая одобрила введение санкций.

Министр отметил, что парламенту хорошо известно о практике санкций по делу Магнитского в других странах и ответных шагах России.

"Во внешней политике часто встает вопрос - где граница между ценностями и прагматичным подходом. Мы обсудили возможные последствия. Конечно, мы можем предположить, что Россия предпримет ответные шаги, установив санкции на латвийские товары или включив конкретных латвийских чиновников и журналистов в черный список", - сказал Ринкевич.

Сейм на прошлой неделе из-за возражений ряда депутатов еще не принял документ, в котором призывает правительство ввести санкции против лиц, имевших отношение к делу Магнитского. Этот вопрос парламент планирует рассмотреть на этой неделе.

Фото: канцелярия Сейма