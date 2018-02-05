Ринкевич: Кремль ответит Латвии санкциями на "список Магнитского" (12)

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Общество | 5 февраля 2018 года, 11:48

Если Латвия введет санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского, можно будет ожидать ответной реакции от России, сказал в интервью газете Latvijas avīze министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, министерство информировало о возможных последствиях этого решения парламентскую комиссию по иностранным делам, которая одобрила введение санкций.

Министр отметил, что парламенту хорошо известно о практике санкций по делу Магнитского в других странах и ответных шагах России.

"Во внешней политике часто встает вопрос - где граница между ценностями и прагматичным подходом. Мы обсудили возможные последствия. Конечно, мы можем предположить, что Россия предпримет ответные шаги, установив санкции на латвийские товары или включив конкретных латвийских чиновников и журналистов в черный список", - сказал Ринкевич.

Сейм на прошлой неделе из-за возражений ряда депутатов еще не принял документ, в котором призывает правительство ввести санкции против лиц, имевших отношение к делу Магнитского. Этот вопрос парламент планирует рассмотреть на этой неделе.

Фото: канцелярия Сейма

Комментарии 12
Платон 2 часа назад
А чем вызвана необходимость принимать санкции ? Или членство заставляет быть в хоре ? Хорошо хоть в Сейме есть реалисты и возражают , может им удастся доказать дебилизм этих санкций.
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Борменталь1 час назад
Если бы они свои зарплаты получали бы от уровня благосостояния в стране,а не от балды и откатов,тогда они бы наверное задумались стоит ли поддерживать интересы других,более благополучных стран,которым наша экономика просто до фонаря.
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Светлана1 час назад
Но тем не менее проголосуют "за". В полном согласии.
Мазохисты!
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