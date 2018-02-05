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Хозяева пропавшей 27 января собаки породы Басенджи поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь в поисках четвероногого друга, но, информируют, что животное по-прежнему не найдено.

Комментаторы публикации отметили, что последний раз собаку видели в районе улицы Буллю, в Ильгюциемсе. Также она была замечена в районе Иманты и в Болдерае.

Как сказано в сообщении, владельцы не теряют надежды и обещают нашедшему вознаграждение в 1000 евро.

Также хозяева собаки обещают наградить любого, кто видел их любимца и может прислать фотографию с ее местонахождения.

"Добрый день, уважаемые друзья, пользователи FB и неравнодушные люди! Юки до сих пор не вернулась домой… Поиски продолжаются! Учитывая всю огласку, информацию по радио, в интернете и листовки все равно очень много народа не проинформированы о том, что мы ищем Юки… Возможные места, где может появиться наша Юки (Болдерая, Иманта, Ильгюциемс, Золитуде, Межарес, Дижбарди, Бабите, Варнукрогс, Лиелупе), все звонки, которые мы получаем о том, что ее видели - в этой округе, а значит шанс есть! Если кто-то ее увидит, делайте пожалуйста фотографии, чтобы удостовериться что она действительно жива! Повторимся, нашедшему Юки гарантируем вознаграждение 1000 евро! Также тот, кто заметит ее и вышлет фотографию собаки с места обнаружения, тоже будет вознагражден!" - написала хозяйка.

В поисках участвуют все школы в Болдераи и Иманте.