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В четверг, 8 февраля, состоится очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция начнется в Риге, напротив здания Сейма, в 8:30.

Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции смогут обратиться к ним напрямую, отмечают организаторы.

Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек. Заявку на пикет подал Штаб зашиты русских школ.

Напомним, фракция Зеленых в Европарламенте также выступила в защиту билингвального образования в Латвии.