У Сейма пройдет пикет против перевода обучения на госязык (6)
Общество | 6 февраля 2018 года, 19:28
В четверг, 8 февраля, состоится очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).
Акция начнется в Риге, напротив здания Сейма, в 8:30.
Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции смогут обратиться к ним напрямую, отмечают организаторы.
Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек. Заявку на пикет подал Штаб зашиты русских школ.
Напомним, фракция Зеленых в Европарламенте также выступила в защиту билингвального образования в Латвии.
Эти калеки,в отличии от вас,хотя-бы пытаются бороться за свой язык!А не только просиживают задницы на диване,и тупые комментарии печатают!
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В такое-то время только пенсионеры смогут прийти. Но вообще у нас пенсионеры самая независимая и бесстрашная часть общества: они через многое прошли и их ничем не испугаешь - они не боятся косых взглядов, издевательств, враждебного отношения к себе и к русскому языку. В бой идут одни старики.
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Тоже этого не понимаю,проводить подобные митинги,на рабочей неделе,да еще в такое время,когда люди учатся,либо работают!Не каждый работодатель,в наше время отпустить работника с работы на какой-то там митинг!Пускай даже в защиту русского языка!Не каждый захочет терять из-за этого работу(((
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