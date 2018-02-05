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В четверг, 8 февраля, состоится очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Акция начнется в Риге, напротив здания Сейма, в 8:30. Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции смогут обратиться к ним напрямую.

В связи с предстоящими поправками в законе об образовании, в программе "Личное дело" на LTV7 зрителям рассказали о первой такой реформе, которая состоялась 3 февраля 1933 года.

Тогда в Сейм из правительства поступили изменения, предусматривающие отказ от государственного финансирования средних школ национальных меньшинств.

В итоге было проведено закрытое голосование, в котором за законопроект были отданы 24 голоса, против — 63, а воздержался — один. Это значит, что против реформы проголосовал кто-то из национальной коалиции.

Как сообщили в Рижской думе, планируется, что в акции примут участие примерно 300 человек. Заявку на пикет подал Штаб зашиты русских школ.

Напомним, фракция Зеленых в Европарламенте также выступила в защиту билингвального образования в Латвии.