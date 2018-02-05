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Представители правящей коалиции договорились сохранить латвийское гражданство детям погибшего в дни январских баррикад 1991 года кинооператора Андриса Слапиньша, несмотря на то, что они имеют также российское гражданство.

Согласно закону в Латвии исключается возможность получения двойного гражданства живущим в Латвии подданным России и наоборот.

Сохранить латвийское гражданство детям Слапиньша предложило национальное объединение VL-TB/LNNK, и партнеры по коалиции его поддержали.

"Учитывая заслуги нашего отца перед Латвией, а также то, что в случае потери российского гражданства наши права на работу в России будут существенно ограничены, и мы фактически будем лишены возможности здесь работать, мы просим Кабинет министров разрешить сохранить нам латвийское гражданство, от которого мы не хотим отказываться как дети своего отца и как патриоты Латвии", - написали дети Слапиньша премьеру Лаймдоте Страуюме в декабре 2014 года.

Год спустя, 3 ноября 2015 года, правительство отказало им в этой просьбе.

По постановлению правительства Управление по делам гражданства и миграции 17 января 2017 года решило лишить обоих детей Слапиньша гражданства Латвии, но они обжаловали это решение в суде.

Фото: echo.msk.ru