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Мобильное приложение "Друг языка", созданное Центром Госязыка (ЦГЯ), отвечает на сообщения пользователей с ошибками. Об этом на своей странице Facebook написал один из защитников обучения на родном языке в школах нацменьшинств Дэги Караев.

Активист опубликовал скриншот с ответом на его обращение в приложении "Друг языка", созданного для регулирования правильного использования латышского.

По его словам, в ответе ЦГЯ, в предпоследнем слове, содержалась грамматическая ошибка. Вместо "iespējams veikt pārbaudi", написали "iespējams veikts pārbaudi".

Изначально автор сообщения отправил приложению вопрос, написанный русскоязычной транскрипцией.

"Кас тачу нозиме "хэппи хоур"?" — написал Караев.

В ответ было получено автоматическое сообщение: "Спасибо, ваше сообщение получено!".

А развернутый ответ на вопрос от Центра госязыка пришел только через два дня.

"Доброе утро! Информируем, что согласно второй части 3-ей статьи Закона о госязыке к учреждению необходимо обращаться на государственном языке. Принимая во внимание ранее упомянутое, ваше сообщение объективно не понятно и не поддается рассмотрению. В отношении к прикрепленной к сообщению фотографии просьба уточнить место нахождения, в противном случае невозможно осуществить проверку", - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 24 января Центром госязыка было анонсировано приложение "Друг языка".