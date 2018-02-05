Соцсети: "Друг языка" сам пишет на латышском с ошибками (12)
Мобильное приложение "Друг языка", созданное Центром Госязыка (ЦГЯ), отвечает на сообщения пользователей с ошибками. Об этом на своей странице Facebook написал один из защитников обучения на родном языке в школах нацменьшинств Дэги Караев.
Активист опубликовал скриншот с ответом на его обращение в приложении "Друг языка", созданного для регулирования правильного использования латышского.
По его словам, в ответе ЦГЯ, в предпоследнем слове, содержалась грамматическая ошибка. Вместо "iespējams veikt pārbaudi", написали "iespējams veikts pārbaudi".
Изначально автор сообщения отправил приложению вопрос, написанный русскоязычной транскрипцией.
"Кас тачу нозиме "хэппи хоур"?" — написал Караев.
В ответ было получено автоматическое сообщение: "Спасибо, ваше сообщение получено!".
А развернутый ответ на вопрос от Центра госязыка пришел только через два дня.
"Доброе утро! Информируем, что согласно второй части 3-ей статьи Закона о госязыке к учреждению необходимо обращаться на государственном языке. Принимая во внимание ранее упомянутое, ваше сообщение объективно не понятно и не поддается рассмотрению. В отношении к прикрепленной к сообщению фотографии просьба уточнить место нахождения, в противном случае невозможно осуществить проверку", - указано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 24 января Центром госязыка было анонсировано приложение "Друг языка".
ЦГЯ- перевела Камасутру- с ошибками- получилось ,весело..
но почему то снова про оккупацию!