Аболтиня возглавила Европейский департамент МИД (6)

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Общество | 5 февраля 2018 года, 20:38

Бывшая депутат Сейма и глава партии "Единство" Солвита Аболтиня сегодня, 5 февраля, начала работу в должности директора Европейского департамента МИД и ей присвоен дипломатический ранг советника.

В ее главные обязанности будет входить организация работы департамента и руководство, участие в международных рабочих группах, а также в региональных и экспертных дискуссиях по вопросам компетенции департамента в целях обеспечения позиции и представления интересов Латвии и МИДа.

Ее новая зарплата составляет 1917 евро. Также ей положены надбавки в виде 20% к должностному окладу за квалификационный разряд (дипломатический ранг).

Как сообщалось ранее, 9 января Солвита Аболтиня обратилась в Сейм с заявлением о сложении депутатского мандата.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 6
))49 минут назад
Ну кто бы сомневался!Такие как она,всегда тепленькое местечко найдут!Везде пролезут,и везде нагадят!)
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вова35 минут назад
1917-ЭТО ЧИСЛО ЧЕРНАЯ МЕТКА.
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Светлана40 минут назад
Ей придется в срочном порядке поменять ориентацию! Иначе она устроит в МИДе гендерное неравенство и оскорбит чувства любви Ринкевича и его подружки. Нелегко ей будет с ними в один туалет ходить...
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