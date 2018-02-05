Общество |

Бывшая депутат Сейма и глава партии "Единство" Солвита Аболтиня сегодня, 5 февраля, начала работу в должности директора Европейского департамента МИД и ей присвоен дипломатический ранг советника.

В ее главные обязанности будет входить организация работы департамента и руководство, участие в международных рабочих группах, а также в региональных и экспертных дискуссиях по вопросам компетенции департамента в целях обеспечения позиции и представления интересов Латвии и МИДа.

Ее новая зарплата составляет 1917 евро. Также ей положены надбавки в виде 20% к должностному окладу за квалификационный разряд (дипломатический ранг).

Как сообщалось ранее, 9 января Солвита Аболтиня обратилась в Сейм с заявлением о сложении депутатского мандата.

Фото: Канцелярия Сейма