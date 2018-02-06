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Служба поддержки села (СПС) требует у четырех фермерских хозяйств вернуть в целом 37,3 тыс. евро необоснованно полученных компенсаций за ущерб от ливней.

В конце 2017 года поступили жалобы на недобросовестные действия в восьми хозяйствах и двух волостях при подаче заявок на компенсации.

Всего СПС повторно обследовала 49 хозяйств площадью 5475 га. В четырех хозяйствах площадью 169 га было установлено, что после получения компенсаций урожай был собран, хотя это было запрещено.

Фото: twitter.com/IlutaIevina