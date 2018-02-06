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Директор магазина-издательства Zvaigzne ABC Вия Килблока на своей странице Facebook опубликовала фото построенного в лесу "убежища". Во время прогулки женщина случайно наткнулась на построенное жилище.

"Так выглядит свобода от всех налогов. Жилище находится в калнгалском лесу около моря. Спальная палатка спрятана в пленочной теплице", - написала Вия.