В соцсетях показали, как выглядит жизнь в Латвии без налогов (11)
Общество | 6 февраля 2018 года, 07:17
Директор магазина-издательства Zvaigzne ABC Вия Килблока на своей странице Facebook опубликовала фото построенного в лесу "убежища". Во время прогулки женщина случайно наткнулась на построенное жилище.
"Так выглядит свобода от всех налогов. Жилище находится в калнгалском лесу около моря. Спальная палатка спрятана в пленочной теплице", - написала Вия.
это история успеха без СССР
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так и есть.квартира моя а налоги плати.за что? скоро за воздух платить будем.на сколько надышал?
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А с налогами и палатки не будет?!
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