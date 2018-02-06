В соцсетях показали, как выглядит жизнь в Латвии без налогов (11)

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Общество | 6 февраля 2018 года, 07:17

Директор магазина-издательства Zvaigzne ABC Вия Килблока на своей странице Facebook опубликовала фото построенного в лесу "убежища". Во время прогулки женщина случайно наткнулась на построенное жилище.

"Так выглядит свобода от всех налогов. Жилище находится в калнгалском лесу около моря. Спальная палатка спрятана в пленочной теплице", - написала Вия.

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Комментарии 11
всем такая судьба будит 12 часов назад
это история успеха без СССР
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Алексей Алексеев1 час назад
так и есть.квартира моя а налоги плати.за что? скоро за воздух платить будем.на сколько надышал?
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О1 час назад
А с налогами и палатки не будет?!
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