Общество |

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс подозревает, что за ним ведется слежка, а также кто-то незаконно несколько раз проникал к нему домой. Об этом он рассказал в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

По его словам, в 2010 году один из сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщил ему, что бывший заместитель начальника KNAB Юта Стрике и бывший начальник отдела развития операций KNAB Юрис Юрашс поставили перед своими сотрудниками задачу неофициально собирать информацию о нем и его семье, "с целью узнать что-то плохое".

"Они все время вынюхивали что-то плохое, но так ничего и не нашли", - говорит генпрокурор.

Он также признался, что не может быть уверен в том, что его не прослушивали.

По словам Калнмейерса, к нему домой могли проникать посторонние люди.

"У меня есть основания полагать, что это произошло не раз. Я сообщил об этом соответствующим органам безопасности. Против меня были приняты и другие незаконные действия. Пока не буду говорить о том, кто бы это мог быть, так как у меня нет доказательств. ал этого, потому что пока нет доказательств. Подчеркну, что это мое личное мнение. Я считаю, что против меня была не одна противозаконная деятельность", - говорит Калнмейерс.

Генеральный прокурор не стал рассказывать, какая служба проводит проверку.

"Обратился к кому мог. Подождет лета. Посмотрим, что появится в публичном пространстве", - сказал он.