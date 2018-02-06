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Сегодня во всех регионах Латвии снегопад и обледенение в разной степени осложняют передвижение по государственным и региональным автодорогам, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi на своей странице в социальной сети Twitter.

Autovadītāju ievērībai: sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu - https://t.co/YTioJ1xuTm — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 6 февраля 2018 г.

Проезжая часть обрабатывается противоскользящими материалами, в дорожных работах задействовано 75 единиц техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителей призывают выбирать соответствующую погодным условиям скорость и манеру езды, а также учитывать дополнительное время в пути. Работы по очистке и обработке дорог происходят в приоритетном порядке, согласно разделению дорог на классы А, А1, B, C и D. Наибольшее внимание уделяется дорогам классов A и А1, это главные государственные дороги с наиболее интенсивным движением.

По информации синоптиков, по всей стране сегодня ожидается снегопад. Температура воздуха по стране составит от -1 в Курземе до -8 на востоке страны.

Otrdien palaikam snigs, vietām spēcīgi (Rīgā no rīta un dienas pirmajā pusē iespējams stiprs sniegs). Lēns vējš, bet Liepājā R,ZR vēja brāzmas līdz 14 m/s. Min t. -5..-12°, max t. -1..-7°. — Jānis Trallis (@meteozinas) 5 февраля 2018 г.

В Риге сегодня облачно, на протяжении всего дня возможен снегопад, температура воздуха составит -4 -5 градусов.

Жителей призывают сообщать об условиях передвижения, затруднениях и прочую информацию о ситуации на дорогах Латвии предприятию Latvijas Valsts ceļi по бесплатному телефону 8000 5555, на электронную почту sic@lvceli.lv или на каналы LVC в Twitter и Facebook.