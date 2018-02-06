Общество |

В четырех из пяти случаев заболевший сальмонеллезом ребенок ел продукцию Kindercatering, заявил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) Юрий Перевощиков.

Как пишет nra.lv, ЦКПЗ проверило более 200 детей, и в 80 случаях констатировано заболевание сальмонеллезом, причем 63 ребенка заразились в детских учреждениях, которым еду поставляло предприятие Kindercatering. Болезнь затронула 13 учебных заведений, но в остальных случаях установить связь с конкретным поставщиком продуктов невозможно.

Также Перевощиков сообщил, что в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой были взяты образцы продуктов, но в них сальмонелла не обнаружена. Первые случаи заболевания были 10 и 11 января, так что заражение произошло 8-9 января, то есть до начала проверки прошла уже неделя, а "бактерии не ждут, пока их обнаружат".

ЦКПЗ следит за ситуацией и регистрирует случаи заболевания, которых с каждым днем все больше. Учреждениям будет уделено усиленное внимание.

По словам специалиста, в условиях роста заболеваемости предприятия и домашние хозяйства должны тщательнее думать о том, как хранить, обрабатывать и употреблять продукты питания.

Как сообщалось, на прошлой неделе в рижских частных детских садах зарегистрирована вспышка сальмонеллеза.

Фото: Flickr