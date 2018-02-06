Почти все заболевшие сальмонеллезом дети ели продукцию Kindercatering
В четырех из пяти случаев заболевший сальмонеллезом ребенок ел продукцию Kindercatering, заявил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) Юрий Перевощиков.
Как пишет nra.lv, ЦКПЗ проверило более 200 детей, и в 80 случаях констатировано заболевание сальмонеллезом, причем 63 ребенка заразились в детских учреждениях, которым еду поставляло предприятие Kindercatering. Болезнь затронула 13 учебных заведений, но в остальных случаях установить связь с конкретным поставщиком продуктов невозможно.
Также Перевощиков сообщил, что в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой были взяты образцы продуктов, но в них сальмонелла не обнаружена. Первые случаи заболевания были 10 и 11 января, так что заражение произошло 8-9 января, то есть до начала проверки прошла уже неделя, а "бактерии не ждут, пока их обнаружат".
ЦКПЗ следит за ситуацией и регистрирует случаи заболевания, которых с каждым днем все больше. Учреждениям будет уделено усиленное внимание.
По словам специалиста, в условиях роста заболеваемости предприятия и домашние хозяйства должны тщательнее думать о том, как хранить, обрабатывать и употреблять продукты питания.
Как сообщалось, на прошлой неделе в рижских частных детских садах зарегистрирована вспышка сальмонеллеза.
Фото: Flickr