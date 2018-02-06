Процесс приема гастарбайтеров на работу станет проще (17)

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Общество | 6 февраля 2018 года, 11:39

На следующей неделе правительство рассмотрит проект правил Кабинета министров, который предусматривает возможность приглашать иностранных работников определенных специальностей на облегченных условиях.

А именно, гастарбайтерам нужно будет платить всего на 20% больше, чем местным работникам, а вакансия должна быть зарегистрирована только 10 дней, а не месяц. Правила содержат список профессий, на которые будет распространяться упрощенный порядок.

Это 303 профессии в таких отраслях, как наука, информационные технологии, медицина, обрабатывающая промышленность, рыболовство, финансы и воздушный транспорт.

В настоящее время в коалиции по проекту правил еще продолжаются дискуссии, но концептуальных возражений ни у одной из правящих партий нет.

Фото: pixabay.com

Комментарии 17
шустрый1 час назад
Не понял,гастарбайтер кассир в"максиме" будет получать больше местного кассира?Раскройте тему правящих муделей.
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Щтуцкер1 час назад
Логически будет это когда сюда начнут завозить вьетнамцев,малайцев,африканцев и латышки начнут рожать чёрных,жёлтых и прочих детей,нация растворится,впрочем вы к этому и стремитесь,
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*****1 час назад
Опять хитро сделанные будут грести налоги лопатой и задом жрать , от всех работников . То не нужны гастрабайтеры то нужны . Когда башку вашу РАЗОРВЕТ НАКОНЕЦ ТО .Своих научитесь ценить и уважать НАРОД за чей счет жыруете . ВЫ ПАРАЗИТЫ нашей бедной страны .
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