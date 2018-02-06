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На следующей неделе правительство рассмотрит проект правил Кабинета министров, который предусматривает возможность приглашать иностранных работников определенных специальностей на облегченных условиях.

А именно, гастарбайтерам нужно будет платить всего на 20% больше, чем местным работникам, а вакансия должна быть зарегистрирована только 10 дней, а не месяц. Правила содержат список профессий, на которые будет распространяться упрощенный порядок.

Это 303 профессии в таких отраслях, как наука, информационные технологии, медицина, обрабатывающая промышленность, рыболовство, финансы и воздушный транспорт.

В настоящее время в коалиции по проекту правил еще продолжаются дискуссии, но концептуальных возражений ни у одной из правящих партий нет.

Фото: pixabay.com