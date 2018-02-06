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В ближайшие годы Министерство здравоохранения собирается увеличить число привитых от гриппа маленьких детей и беременных женщин до 75%. Семейные врачи считают, что эта миссия невыполнима, рассказывает передача "Сегодня вечером" на LTV7.

В Латвии вакцинация от гриппа необязательна. Детям до двух лет прививка от гриппа полагается бесплатно. Беременным — со скидкой 50%.

Однако эти категории жителей прививаются неохотно. В этом сезоне число вакцинированных достигло максимума за последние три года. Прививка была сделана 501 ребенку или чуть более полутора процентам детей до 2 лет.

Минздрав планирует начать вакцинацию осенью 2019 года и привить от гриппа 20% детей в возрасте до 2 лет. А в последующие годы — увеличить объем вакцинации до 75% в этой возрастной группе.

Также планируется упростить процедуру вакцинации. Кроме того, прививка от гриппа будет внесена в прививочный календарь. То есть, семейные врачи станут предлагать ее родителям наряду c вакциной от дифтерии, коклюша и полиомиелита. Однако, как заявили в Минздраве, прививка не будет обязательной.

В Латвийской ассоциации семейных врачей заявили, что решения такого уровня не должны приниматься министерством единолично.

"Я об этом слышу впервые. От прессы. И вообще-то должны быть очень серьезные исследования, которые аргументируют необходимость такой обязательной вакцинации до 2 лет. Кроме того, в последние годы увеличились случаи аллергических реакций у детей. Мы очень сдержанно на это смотрим", - отметила глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

По словам Вейде, семейные врачи не согласны с планами Минздрава. Привить трех из четырех двухлетних детей от гриппа нереально. А невыполнение плана прямым образом повлияет на доплаты семейным врачам.

Кабинет министров может утвердить планы Минздрава по внесению прививку от гриппа в календарь вакцинации уже в этом месяце.

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