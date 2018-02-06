Семейные врачи: невозможно принудить всех к прививке от гриппа (+ОПРОС) (7)

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Общество | 6 февраля 2018 года, 13:54

В ближайшие годы Министерство здравоохранения собирается увеличить число привитых от гриппа маленьких детей и беременных женщин до 75%. Семейные врачи считают, что эта миссия невыполнима, рассказывает передача "Сегодня вечером" на LTV7.

В Латвии вакцинация от гриппа необязательна. Детям до двух лет прививка от гриппа полагается бесплатно. Беременным — со скидкой 50%.

Однако эти категории жителей прививаются неохотно. В этом сезоне число вакцинированных достигло максимума за последние три года. Прививка была сделана 501 ребенку или чуть более полутора процентам детей до 2 лет.

Минздрав планирует начать вакцинацию осенью 2019 года и привить от гриппа 20% детей в возрасте до 2 лет. А в последующие годы — увеличить объем вакцинации до 75% в этой возрастной группе.

Также планируется упростить процедуру вакцинации. Кроме того, прививка от гриппа будет внесена в прививочный календарь. То есть, семейные врачи станут предлагать ее родителям наряду c вакциной от дифтерии, коклюша и полиомиелита. Однако, как заявили в Минздраве, прививка не будет обязательной.

В Латвийской ассоциации семейных врачей заявили, что решения такого уровня не должны приниматься министерством единолично.

"Я об этом слышу впервые. От прессы. И вообще-то должны быть очень серьезные исследования, которые аргументируют необходимость такой обязательной вакцинации до 2 лет. Кроме того, в последние годы увеличились случаи аллергических реакций у детей. Мы очень сдержанно на это смотрим", - отметила глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

По словам Вейде, семейные врачи не согласны с планами Минздрава. Привить трех из четырех двухлетних детей от гриппа нереально. А невыполнение плана прямым образом повлияет на доплаты семейным врачам.

Кабинет министров может утвердить планы Минздрава по внесению прививку от гриппа в календарь вакцинации уже в этом месяце.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
***2 часа назад
Себя и весь сейм и правительство привейте . Плюс на необитаемом острове прививайте мартышек . От количества овец у них и зарплаты . Народу нужна реабилитация от нищеты , от бездельничества от тунеядства и пендоль на работу .
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Ъ1 час назад
Некоторое время обратно на работе предложили всем кто хочет прививку от гриппа бесплатно,все кто привились через два дня заболели гриппом,кто не делал,тот не болел,от гриппа может помочь только хороший имунитет и правильное питание.
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Если честно, то я не врач2 часа назад
Но! Если прививки делают так, как показано на фото, то идите вы все медики лесом и как можно дальше! Большинство людей хотят умереть естественной смертью.
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