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Согласно программе военной поддержки правительства США Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получат 62 тактических транспортных средства, сообщили в Министерстве обороны (Минобороны). Об этом пишет KasJauns.

Предприятие Polaris Government & Defense поставит НВС транспортные средства моделей Polaris MRZR-2, MRZR - 4 и MV850", а также несколько транспортных средств, оснащенных устройствами мобильного наблюдения. Из бюджета Латвии будет оплачена примерно пятая часть поставок, но конкретные суммы не афишируются.

По словам Минобороны, первые транспортные средства НВС получат в мае этого года и их поставки продолжатся до второго квартала 2019 года.

Транспортные средства будут предназначены как для регулярных армейских частей, так и для Земессардзе.

Как указали в министерстве, Polaris Government & Defense является одним из самых значимых производителей тактических транспортных средств. Продукцию предприятия используют в США и Финляндии, а также в ходе операции НАТО в Афганистане.

В рамках различных программ военной поддержки США оказывают Латвии помощь уже более 20 лет, поставляя НВС средства связи, приборы ночного видения и транспортные средства.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует в период с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн евро.

Фото: flickr.com