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В странах Балтии русскоязычным сложно жить, поэтому они любят Путина заявила ведущая радио "Эхо Москвы" и главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в ходе дискуссии на тему "Направление российской политики и фактор Путина" в Вашингтоне.

"Я понимаю страдания Латвии, Литвы и Эстонии в результате советской оккупации, когда сотни тысяч латышей, литовцев и эстонцев погибли в сибирских лагерях ГУЛАГа. Но русскоязычным сейчас приходится нелегко в Эстонии, Латвии и Литве. Вы, наверное, знаете это лучше, чем я. В этом и заключается мое объяснение того факта, что русские, русскоязычные люди, проживающие в этих странах, голосуют за "Единую Россию" и любят Путина", — приводит газета "Сегодня" слова Альбац.

Напомним, в январе Министерство иностранных дел (МИД) Латвии получило от посольства России в Латвии просьбу согласовать организацию выездных пунктов досрочного голосования на выборах президента РФ в 12 городах Латвии.