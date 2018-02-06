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Сейчас для получения работы необходимо знать сразу несколько языков на деловом уровне, в том числе русский. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказала банковский специалист Даце Руките-Кариня. Об этом пишет rus.lsm.lv .

"На данный момент ситуация в бизнесе требует от человека умения владеть несколькими языками на деловом уровне. Хотя бы двумя. Причем неважно, латышский плюс английский или русский и английский. В идеальном варианте, то, что мы спрашиваем, это три "рабочих" языка: латышский, русский, английский. И с этим большая проблема", - заявила она.

Руките-Кариня также призвала молодежь к изучению русского языка, поскольку именно он обязателен для полноценной жизни и работы в Латвии. По ее словам, английским владеют практически все молодые специалисты, а русскому уделяется меньше внимания.

"Главное, на чем я хочу поставить акцент, пожалуйста, молодые люди, изучайте русский язык! Если вы хотите жить и работать в Латвии, то русский язык — один из обязательных "рабочих" языков. Надо уметь на нем писать, говорить. И это не значит, что достаточно владеть им на бытовом уровне "спросил-сказал". Вам надо серьезно изучать русский язык, чтобы вы могли не только общаться, но и выполнять рабочие задания. Потому что английский-то знают практически все молодые люди. Английский для них не проблема. Они им пользуются в соцсетях, читают новости, фильмы смотрят, книги читают. А русский язык как-то отошел на второй план", - указала Даце Руките-Кариня.

Напомним, в четверг, 8 февраля, у здания Сейма состоится очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке.