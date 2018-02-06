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В ночь на 3 февраля при патрулировании Мадоны полицейские заметили на ул. Авоту маленькую девочку без сопровождения взрослых, пишет kasjauns.lv.

Полицейские 3-летнюю девочку отвезли на проверку в больницу. У девочки телесных повреждений и проблем со здоровьем констатировано не было.

Через час в участок явилась 30-летняя мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. В ее организме констатировали 1,25 промилле алкоголя.

По предварительным данным, женщина распивала дома алкоголь. Она положила ребенка спать и сама тоже легла. Однако девочка проснулась, оделась и самостоятельно выбралась на улицу через окно на первом этаже. Где ее и нашли сотрудники правоохранительных органов.

Информация о ЧП передана Сиротскому суду. За неделю в Мадоне это уже второй подобный случай, когда полиция находит на улице маленьких детей без сопровождения родителей.

Фото: pixabay.com