На подозрения в прослушке генпрокурора натолкнула найденная на ковре деталь (7)

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Общество | 6 февраля 2018 года, 21:11

Подозрения в прослушке у генпрокурора Эрика Калнмейерса появились из-за поведения собаки и найденных на ковре подозрительных деталей, сообщает skaties.lv.

Калнмейерс рассказал, что первые подозрения в прослушке у него появились пять лет назад, когда он заметил, что его дома обыскивали.

Калнмейерс констатировал это, так как он позаботился об элементарных мерах безопасности, к примеру, разместил "нитки безопасности".

Подозрение о прослушивающих устройствах в доме у него появились в первой половине 2016 года, когда по возвращению домой он увидел, что собака находится за забором. По его словам, пес не мог выйти с территории самостоятельно.

Появились также опасения, что кто-то проник на территорию, чтобы заехать на автомобиле. Этот случай Калнмейерс назвал необъяснимым.

А весной 2017 года у Калнмейерса появились подозрения, что его телефон тоже прослушивают.

Комментарии 7
Почти детектив1 час назад
Кто ж мог покуситься ? Если не Путин , то тогда Ушаков ? Собака к чужим не выбежит , тогда точно Ушаков , больше некому . Детали потерял , значит делитант , опять все указывает на Ушакова . Надо брать , так или иначе он во всем виноват .
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Marina Ulanova1 час назад
Ну если Генпрокурор 5 лет стеснялся выразить свои подозрения...
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вовп1 час назад
Путина боялся ?
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