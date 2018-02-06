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Подозрения в прослушке у генпрокурора Эрика Калнмейерса появились из-за поведения собаки и найденных на ковре подозрительных деталей, сообщает skaties.lv.

Калнмейерс рассказал, что первые подозрения в прослушке у него появились пять лет назад, когда он заметил, что его дома обыскивали.

Калнмейерс констатировал это, так как он позаботился об элементарных мерах безопасности, к примеру, разместил "нитки безопасности".

Подозрение о прослушивающих устройствах в доме у него появились в первой половине 2016 года, когда по возвращению домой он увидел, что собака находится за забором. По его словам, пес не мог выйти с территории самостоятельно.

Появились также опасения, что кто-то проник на территорию, чтобы заехать на автомобиле. Этот случай Калнмейерс назвал необъяснимым.

А весной 2017 года у Калнмейерса появились подозрения, что его телефон тоже прослушивают.