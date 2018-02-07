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В Саласпилсе на автомагистрали A6 есть перекресток, который вводит в замешательство многих водителей, пишет Nra, ссылаясь на передачу "Zebra".

Перекресток находится на пересечении так называемого Даугавпилсского шоссе и улицы Ригас. Глядя на него, хочется повернуть на право.

"Zebra" попыталась разобраться, как все-таки водителю необходимо себя вести на этом участке дороги. Однако ни одно учреждение точного ответа дать так и не смогло.

На перекрестке стоит светофор и начерчена стоп-линия с соответствующим знаком. Это значит, что если горит красный, то необходимо сделать остановку у этой линии. Однако на каждом стеклянном окошке светофора нарисована стрелочка, предписывающая движение вперед. Из чего следует, что стоп-линия предназначена только для тех, кто едет прямо, а те, кто поворачивает на право, на светофор внимания могут не обращать.

Однако если более крупная машина останавливается на второй или третьей полосе, то водителям невидно пешеходов, которые пересекают улицу на свой зеленый свет.

"Zebra" отмечает, в этом случае, когда другие автомобили остановились у линии, поворот на право становится опасным.

Специалисты считают, что это один из самых нелепых перекрестков, потому что каждый водитель для себя его трактует по-своему. Поэтому всем водителям на этом участке дороги рекомендуют останавливаться на красный свет в любом случае.

Фото: screenshot/skaties.lv