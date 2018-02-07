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В прошлом году среди жителей стран Балтии в Латвии оказалось самое большое число желающих получить российский паспорт.

Российское гражданство в 2017 году приобрели 166 граждан и четверо неграждан Латвии, следует из данных, опубликованных Министерством внутренних дел России.

Из Литвы за российским гражданством обратились 115 человек, из Эстонии - 40.

Всего российские паспорта в 2017 году получили 257 822 мигранта, более 95% из них — жители государств бывшего СССР (245 тысяч 850 человек).

Абсолютным лидером в получении гражданства России оказалась Украина — отсюда за российским паспортом обратились 85 119 человек.

В 2017 году в России побывало 46 тысяч 440 граждан Латвии, из них 44 тысячи 635 (более 95%) — впервые. По приезде более 15 тысяч латвийцев указали, что приехали в Россиию с туристической целью, почти 2 тысячи — с учебной. Свыше 1,3 тысячи граждан Латвии находится в России на основании разрешения на временное проживание, еще 2,1 тысячи проживает по ВНЖ.

Как сообщалось, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому молодые неграждане Латвии и Эстонии, родившиеся после 6 февраля 1992 года, получили право на безвизовый въезд в Россию. Таким образом, правом на безвизовый въезд в Россию сейчас обладают все неграждане этих двух стран.

Фото: armenianow.com