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Коллекционная монета банка Латвии "Национальный предприниматель" была признана самой высокохудожественной на международном конкурсе "Монета года", пишет Coinsweekly.

Монета "Национальный предприниматель" изготовлена в особенном стиле. Серебряная коллекционная монета номиналом в пять евро "Национальный предприниматель" создана, чтобы почтить заслуги латвийских предпринимателей. Монета служит свидетельством уважения к их работе и вкладу в экономическую независимость и укрепление национального самосознания.

Монета выполнена в форме десятигранника, на аверсе монеты размещен QR-код с посланием следующему поколению предпринимателей, на реверсе – 25 граней, символизирующих 25 лет латвийского предпринимательства.

Монеты банка Латвии не впервые получают награды "Монеты года".