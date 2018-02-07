Латвийская монета стала самой изысканной в мире (4)

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Общество | 7 февраля 2018 года, 09:23

Коллекционная монета банка Латвии "Национальный предприниматель" была признана самой высокохудожественной на международном конкурсе "Монета года", пишет Coinsweekly.

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Монета "Национальный предприниматель" изготовлена в особенном стиле. Серебряная коллекционная монета номиналом в пять евро "Национальный предприниматель" создана, чтобы почтить заслуги латвийских предпринимателей. Монета служит свидетельством уважения к их работе и вкладу в экономическую независимость и укрепление национального самосознания.

Монета выполнена в форме десятигранника, на аверсе монеты размещен QR-код с посланием следующему поколению предпринимателей, на реверсе – 25 граней, символизирующих 25 лет латвийского предпринимательства.

Монеты банка Латвии не впервые получают награды "Монеты года".

Комментарии 4
54 минуты назад
Лучше бы лат сохранили ! О какой "латвийской " монете идёт речь???
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Патриот 12 минут назад
Да нет давно ни Латвии, ни предпринимателей. Латыши вымерли как мухи. Так что от Латвии одна монета и останется.
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47 минут назад
Да, латы были очень красивые.
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