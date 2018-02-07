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Сегодняшний день стал первым в этом году, когда снег покрыл всю территорию страны, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Меньше всего снега выпало в окрестностях Бауски - 1 см. Второй самый тонкий слой снега лежит в центре Риги и Стальгене - 4 см.

На остальной территории Латвии высота снежного покрова колеблется от 5 до 18 см, самый глубокий снег лежит в Алуксне и Резекне - соответственно 27 и 28 см.

На этой неделе больше всего снега выпало в Курземе, в западной части Земгале и Видземе, где местами (в Павилосте, Кулдиге и Калнциемсе) образовался снежный покров толщиной 11-15 см снега.

В ближайшие дни осадков будет мало, но снежный покров сохранится, прогнозируют синоптики.

Фото из Flickr