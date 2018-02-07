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В честь 25-летия своей деятельности латвийское дорожно-строительное предприятие A.C.B. издало уникальную книгу "Из А в В через С. Путешествие длиной в 25 лет", в которую входят фотографии латвийских дорожно-строительных проектов, сделанные известнейшими фотографами Латвии. Составителем книги является Паулс Банковскис.

В книге представлены фотографии 29 различных фотографов Латвии, снятые в наше время, а также исторические свидетельства о развитии латвийской инфраструктуры. В нее включены материалы не только о современных объектах, но и об исторически значимых латвийских дорогах, а также показаны исторические и природные памятники, уникальные пейзажи, известные люди, которые жили и работали вблизи этих дорог.

По словам Банковскиса, латвийские дороги имеют большое значение в истории государства.

"Дорога – это вовсе не то, что находится посреди ничего. На дорогу можно взглянуть и немного иначе. В художественном смысле дорога – это составная часть пейзажа, в котором присутствует человек. В географическом смысле дорогу всегда используют для того, чтобы попасть из одного места в другое, когда важен конечный пункт назначения. У дороги две стороны, и то, что человек видит с каждой стороны, – это часть ее жизни. Дороге свойственно и временнóе измерение. У значительной части дорог в Латвии древняя история, и они имеют большое значение в воспоминаниях людей. Я уверен, что этот проект превратился для всех участников в увлекательное приключение, в котором мы открываем что-то новое по обе стороны дороги и в обоих её концах”, – заявил он.

В ближайшее время книга будет доступна в Латвийской Национальной библиотеке, а также поступит в продажу в книжных магазинах Яня Розе.