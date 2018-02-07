Общество |

На Центральном рынке Риги может быть открыт стенд, где будут продаваться только латвийские органические овощи, сообщили в Министерстве земледелия.

В среду министр земледелия Янис Дуклавс встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым и руководителем Rīgas centrāltirgus Артисом Друвниексом, чтобы обсудить возможности расширения на столичных рынках торговли выращенными в Латвии овощами и другой местной сельхозпродукцией.

Мэр Риги и руководитель Центрального рынка информировали министра о том, что обсуждается возможность открыть на рынке специальный стенд, где будут продаваться только латвийские органические овощи.

В том числе в ходе встречи обсуждались возможности латвийских фермеров напрямую продавать свою продукцию, для чего на рынке необходимо создать специальные торговые места и предложить льготы по организации торговли.

Фото: pixabay.com