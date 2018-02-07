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Сегодня открылась новая экспозиция отреставрированного Саласпилсского мемориала. Она размещена и во внутренних помещениях и на природе. В экспозицию также включен мультимедийный зал, где можно ознакомиться с видеоматериалами про бывших узников концлагеря, сообщает Skaties.lv .

Отдельное помещение отведено истории мемориала, где информация предоставлена посетителям на латышском, английском и русском языках.

Концлагерь "Саласпилс" был создан в Латвии во время оккупации национал-социалистической Германией.

По приблизительным подсчетам в Саласпилсском лагере было около 23 000 заключенных, а число погибших составляет более 3000 человек.

Мемориальный ансамбль в Саласпилсе является самым известным местом памяти страданий человечества от тоталитарного режима власти.

Напомним, Саласпилсский мемориал планировалось отреставрировать к его 50-летию.

Фото: facebook.com/loli.tomsone/