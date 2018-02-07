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В воскресенье, 4 февраля, после 15:00 сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции заметили двух подростков с продуктовой тележкой из торгового центра Stockmann. Один из них сидел в тележке, а другой ее толкал.

Стражи порядка проверили персональные данные подростков. Выяснилось, что одному из них 14 лет, а другому 16.

Полицейские вернули продуктовую тележку обратно в Stockmann.

Представители магазина решили не выдвигать претензии против подростков. Стражи порядка провели с мальчиками беседу о возможных последствиях воровства.

Фото: Rīgas pašvaldības policija