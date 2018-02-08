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Если латвийцы продолжат потреблять нелегальное аудиовизуальное содержание, то в Латвии, вероятно, придется предложить законодательные поправки, предусматривающие штрафы. Об этом заявила исполнительный директор общественной организации "За легальное содержание!" Даце Котзева.

Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, организация и Госполиция проведут совместную социальную кампанию "Не обманывай себя - ты воруешь!".

"Видимая часть айсберга" незаконного бизнеса в сфере аудиовизуального содержания уничтожена, но полиция продолжит уделять этой проблеме усиленное внимание, поскольку это явление не исчезнет. Об этом вчера журналистам рассказал начальник Государственной полиции Инт Кюзис.

В прошлом году Госполиция начала 19 уголовных процессов, в результате которых была прекращена нелегальная поставка телевизионных услуг примерно 20 тыс. пользователей.

Нарушение ограничения нелицензированного оборота аудиовизуального содержания было инкриминировано 12 лицам, один из них по решению суда арестован.

Также два процесса о применении к юридическим лицам мер принудительного характера.

В прошлом году Госполиция провела 563 проверки легальности аудиовизуального содержания. Было начато 61 дело об административном нарушении и оформлено 23 протокола об административном нарушении.

Как подчеркнул Кюзис, проблема нелегального телевещания приобрела особую актуальность в Латвии несколько лет назад, а в контексте так называемой информационной войны стала угрожать национальной безопасности Латвии.

Для борьбы с нелегальным телевещанием в Госполиции было создано специальное структурное подразделение. Работу по расследованию таких случаев в прошлом году Кюзис считает хорошей, хотя предстоит еще многое сделать.

Как показал проведенный в 2016 году опрос, 46,3% жителей Латвии хотя бы раз пользовались интернет-содержанием нелегально, 31% из них оправдывают свои действия, а 240 тыс. человек пользуются нелегальным подключением к телевидению.

Фото: pixabay.com