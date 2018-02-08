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Утром в четверг температура воздуха в Латвии составила от -5 до -18 градусов. Холоднее всего ночью было в Мадоне и Добельском крае, свидетельствуют данные метеорологических станций.

Jaunais šīs ziemas aukstuma rekords -18 grādu naktī Madonā, tā arī zemākā gaisa temperatūra Latvijā pēdējā gada laikā. Arī Madonā debesis apmākušās un jau kļuvis par pieciem grādiem siltāks. — Jānis Trallis (@meteozinas) 8 февраля 2018 г.

Ночью в Мадоне столбик термометра опустился до -18 градусов, а в Аннениеки Добельского края - до -17 градусов.

Во многих регионах Земгале, Видземе и Курземе температура составила -10..-13 градусов. На Даугавпилсской станции метеонаблюдений температура воздуха поднялась с -15 градусов в полночь до -7 градусов в пять часов утра.

В Риге температура воздуха в центре города утром составляет около -10 градусов, в международном аэропорту "Рига" - до -13 градусов.