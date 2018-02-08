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Необходимо решить вопрос с латвийцами, которые живут в российском информационном пространстве. Об этом заявил глава МИД Эдгарс Ринкевич в эфире LR4, пишет rus.lsm.lv.

"У Латвии с Россией есть жесткие принципиальные разногласия по поводу международного права, по поводу аннексии Крыма, по поводу того, что происходит на востоке Украины. Но есть также вопросы, где мы видим возможность сотрудничества!", - сказал Ринкевич.

Он также уточнил, что позицию государства по вопросу Крыма разделяют не все жители страны.

"По поводу аннексии Крыма латвийская позиция абсолютно четкая. Она выражена парламентом и правительством. То, что есть люди, которые живут в российском информационном пространстве - это мы знаем, это наша недоработка. Над этим надо работать", - пояснил глава ведомства.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается в Совете по электронным СМИ.

"Я могу только принять к сведению, что есть еще в Латвии люди, которые, одурманены в некотором смысле российской пропагандой", - добавил министр.

Фото: Канцелярия Сейма