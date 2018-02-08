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В этом году Эстония, Латвия и Литва отмечают столетие провозглашения независимости, и по оценке департамента внешней разведки Эстонии, российская пропаганда попытается принизить и очернить эти события.

"Распространяющие месседж Кремля историки-пропагандисты и псевдоаналитические центры попытаются всесторонне принизить и очернить эти события", - сообщается в обнародованном годовом отчете департамента внешней разведки.

По оценке департамента, одним из первых проявлений намеченной кампании информационного воздействия была прошедшая 24 октября прошлого года в Санкт-Петербурге конференция "Войны и революции: 1917 — 1920: становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы".

Ее организовали координируемая администрацией президента России ассоциация прибалтийских исследований и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Кроме того, по данным департамента, Россия активно ищет в Балтийских странах историков, которые были бы готовы своим участием легитимизировать кремлевскую пропаганду, направленную на Эстонию, Латвию и Литву.

Департамент отмечает, что пропаганда является для российских спецслужб дешевым, эффективным и отработанным оружием. Возможности в сфере информационной войны растут, Россия уже сейчас готова к проведению при необходимости обширной дезинформационной операции.

Фото: puaro.lv