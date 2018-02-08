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Бывшая первая леди Латвии, врач-эндокринолог Даце Сейсума рассказала о своем непростом положении после развода с экс-президентом, миллионером Андрисом Берзиньшем, пишет nra.lv.

По ее словам, ту сумму, которую она могла раньше себе позволить потратить на предмет гардероба, сейчас ей приходится зарабатывать несколько месяцев.

"После развода мне приходится самой себя содержать на зарплату врача. А получая 430 евро, руки опускаются", - пояснила Сейсума.

Она рассказала, что как врач-эндокринолог, она должна находиться в больнице 4 часа, но в реальности она так работает только по понедельникам.

"Остальные дни приходится работать сверхурочно, что, к сожалению, не оплачивается. Все легко подсчитать: ставка за час 4,36 евро, в день получается чуть больше 12 евро после вычета налогов, за 20 рабочих дней - чуть больше 240 евро. А если выпадают длинные выходные, еще меньше, так как их считают как неоплачиваемый отпуск", — рассказала Сейсума.

Экс-первая леди призналась, что изменить существующую ситуацию она пока не может.

"Выходя с работы чувствую себя морально и физически истощенной, но других вариантов на данный момент у меня нет", — добавила Сейсума.

Даце Сейсума и Андрис Берзиньш поженились в июле 2011 года, но в январе 2016-го они развелись.

Фото: arsts.lv