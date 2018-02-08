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Ажиотаж вокруг Детской психоневрологической больницы "Айнажи" поднят, чтобы отвлечь внимание от других проблем в медицине и в стране в целом, заявил в открытом письме общественности председатель думы Салацгривского края Дагнис Страубергс.

Он имеет в виду такие проблемы, как перебои в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) и долги Рижской Восточной клинической больницы.

Председателю думы неясно, почему об "Айнажи" начали говорить именно теперь, если Министерство здравоохранения знало о ситуации многие годы. У Страубергса вызывают недоумение и действия омбудсмена, который не принял во внимание презумпцию невиновности и сначала высказывается, а затем приводит факты.

"Прозвучали намерения перевести детей и прекратить работу больницы. Разве можно по неясным скандальным причинам рассматривать возможность реорганизации единственного специализированного стационара в стране, где в специально приспособленных и качественных помещениях оказывается квалифицированная и профессиональная помощь детям и подросткам с длительными психическими нарушениями?" - спрашивает мэр.

Отстраненная от должности руководителя больницы "Айнажи" Илона Балоде является депутатом Саулкрастской думы и представляет, как и Страубергс, Латвийское объединение регионов.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Инспекция здравоохранения и омбудсмен в ходе проверки обнаружили серьезные нарушения в детской психоневрологической больнице "Айнажи".

Между тем, в интервью радио Baltkom отстраненная от должности глава Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илона Балоде сказала, что если бы омбудсмен приехал сам поработать в больницу, у него, возможно, изменилось бы представление о лечении в этом стационаре.

Фото: pexels.com