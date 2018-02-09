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Эстонское налогово-таможенное управление пришло к выводу, что алкогольный туризм в Латвию обошелся бюджету Эстонии в прошлом году примерно в 30 млн евро неполученных доходов от акцизного налога, что значительно больше, чем прогнозировало Министерство финансов.

Поступления от акциза на алкоголь в 2017 году составили 227 млн евро - на 33 млн меньше запланированных и на 10% меньше, чем годом ранее.

Летом Минфин Эстонии прогнозировал, что поездки за алкоголем в Латвию принесут бюджету ущерб примерно в 20 млн евро.

К ущербу можно причислить и неполученные поступления от акциза на горючее, так как водители, особенно фур, стараются заправиться в Латвии. Покупка горючего за пределами Эстонии выросли до конца прошлого года до 40 млн литров. Это означает неполученные 20 млн евро налоговых поступлений.

Напомним, как ранее писал Mixnews, примерно половина тех, кто ввез в Финляндию более ста литров алкоголя, купили его в Латвии или других странах, которые находятся дальше Эстонии.

Фото: pexels.com