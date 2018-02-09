Собрано 10 000 подписей против обучения в школах с шести лет (1)
Общество | 9 февраля 2018 года, 09:52
Более 10 000 человек своими подписями на портале Manabalss.lv выразили поддержку идее, предусматривающей сохранение существующего возраста, когда дети начинают ходить в школу.
Авторы петиции отмечают, что большая часть детей в шестилетнем возрасте еще не готова к обучению в школе в том виде, в котором оно есть сегодня.
Подписи, собранные за эту инициативу, должны быть переданы на рассмотрение в Сейм.
Напомним, как ранее писал Mixnews, в конце прошлого года Министерство образования и науки (МОН) сообщило, что начало обучения в школе с шестилетнего возраста планируется ввести с 2019/2020 учебного года.
Да хоть 50 000 подписей будет!Все равно будет так,как решит Шадурскис и ко!Они людей за быдло держат,которому слово не давали!И этими подписями,в туалете используют вместо туалетной бумаги!
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