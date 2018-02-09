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Более 10 000 человек своими подписями на портале Manabalss.lv выразили поддержку идее, предусматривающей сохранение существующего возраста, когда дети начинают ходить в школу.

Авторы петиции отмечают, что большая часть детей в шестилетнем возрасте еще не готова к обучению в школе в том виде, в котором оно есть сегодня.

Подписи, собранные за эту инициативу, должны быть переданы на рассмотрение в Сейм.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в конце прошлого года Министерство образования и науки (МОН) сообщило, что начало обучения в школе с шестилетнего возраста планируется ввести с 2019/2020 учебного года.