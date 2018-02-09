Общество |

У многих жителей Латвии, в том числе людей со средними и высокими доходами, вообще нет денежных накоплений, а у других накопления ничтожны, пишет газета Dienas Bizness.

В целом культура накоплений в стране не развита, делают вывод эксперты. Причины для этого разные. Часть населения получает очень маленькие и нерегулярные доходы, поэтому денег для создания накоплений просто не остается и приходится бороться за выживание.

В свою очередь для другой части общества характерно мышление только в краткосрочной перспективе - даже если уровень доходов позволяет делать накопления, они этого не делают, потому что комфортная жизнь с развлечениями сегодня для них важнее, чем будущее.