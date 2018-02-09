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Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что сегодня Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу российского юриста Сергея Магнитского.

Решение Сейма обрадовало IT-специалиста Каспара Фойгота.

"Жизнь налаживается!", - написал он.

Un arī Saeima šodien balso PAR Magņitska saraksta ieviešanu. Dzīve iet uz augšu! :) https://t.co/ernlyRPddO — Kaspars Foigts (@laacz) 8 февраля 2018 г.

Пользователь Айнар Даугович выступает против введения санкций.

"Пусть на Россию давят те государства, которые на это способны. Почему нам во всем нужно быть впереди?", - пишет он.

@VienotibaLV @Ojars_E_Kalnins Lai spiedienu uz Krieviju veic tās valstis, kuras uz to ir spējīgas. Kāpēc mums visur jālien pa priekšu? #kļūdainapolitika — Ainārs Daugovičs (@andaugs) 8 февраля 2018 г.

Ему оппонирует пользователь Кристап.

"Почему мы не способны? Учитывая количество российских граждан и российского капитала в Латвии, именно мы являемся одним из государств, имеют в этом смысле силу. Не говоря уж о том, что "список Магнитского" принят уже во многих странах, в том числе в Литве и Эстонии", - написал он.

Kāpēc neesam spējīgi? Spriežot pēc Krievijas pilsoņu un kapitāla pieplūduma Latvijā, tieši mēs esam viena no valstīm, kuras ir spējīgākās šajā jomā, Nerunājot par to, ka "Magņitska likums" ir pieņemts jau vairākās citās valstīs, https://t.co/nir12m7IPV. Lietuva un Igaunija. — Kristaps (@PoliteChris) 8 февраля 2018 г.

В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран Евросоюза и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне Евросоюза.

Фото из Flickr