Twitter о "списке Магнитского": Латвия опять впереди планеты всей? (8)

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Общество | 9 февраля 2018 года, 11:21

Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что сегодня Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу российского юриста Сергея Магнитского.

Решение Сейма обрадовало IT-специалиста Каспара Фойгота.

"Жизнь налаживается!", - написал он.

Пользователь Айнар Даугович выступает против введения санкций.

"Пусть на Россию давят те государства, которые на это способны. Почему нам во всем нужно быть впереди?", - пишет он.

Ему оппонирует пользователь Кристап.

"Почему мы не способны? Учитывая количество российских граждан и российского капитала в Латвии, именно мы являемся одним из государств, имеют в этом смысле силу. Не говоря уж о том, что "список Магнитского" принят уже во многих странах, в том числе в Литве и Эстонии", - написал он.

В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран Евросоюза и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне Евросоюза.

Фото из Flickr

Комментарии 8
оо3 часа назад
"Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека"

а чего же тогда в латвии существует такое понятие, как негражданин?
а запреты учиться на родном языке?

лотышне просто повод на Россию повонять, не более
этакая шавка, перед хозяинм заморским услужиться
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Светлана2 часа назад
"Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции."?

Чья б корова мычала!
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так 2 часа назад
это означает что вороватые латвийские чиновники полностью поддерживают вороватых российских чиновников
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