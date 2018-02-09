Дорожные строители поставили правительству Кучинскиса "двойку" (9)

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Общество | 9 февраля 2018 года, 11:39

Оценивая два года работы правительства Мариса Кучинскиса в дорожно-строительной отрасли, организация Latvijas Ceļu būvētājs (LCB) вынуждена ставить ему "двойку", заявил ее руководитель Андрис Берзиньш.

"Хотя председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш оценивает работу правительства на шесть с минусом, мы ставим ему два. Правительство не достигло цели, предусмотренной Национальным планом развития, - сбалансированного развития Латвии - и даже не приблизилось к этому цели. Финансирование дорог недостаточное, дефицит работ продолжает расти, дороги плохие и становятся еще хуже, водители портят транспортные средства и терпят убытки", - сказал Берзиньш.

По его словам, неизвестно, будут ли в 2019 году у дорожно-строительной отрасли необходимые средства, "чтобы люди могли ездить по дорогам по крайней мере удовлетворительного качества".

"LCB с удовольствием повысило бы оценку работы правительства, но это нужно заслужить, а не вести себя как ленивому школьнику, который откладывает трудные предметы на потом, а перед экзаменом надеется, что все получится само собой", - сказал Берзиньш.

Комментарии 9
..........2 часа назад
Всем правителям в латвии , получают оценку ЕДИНИЦУ . НАДО на столько не любить свою страну , издеваться над пока терпеливым народом . ИУДЫ ЧЕРТОВЫ .
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Светлана2 часа назад
Не помню, кто сказал : "Это до чего же дошла власть, если к ней осталось единственное требование - честность."
Не двойку, и даже не единицу! Кто-то постоянно навязывает некий игровой контекст всей их деятельности. А они не в школе уроки прогуляли. Взрослые люди должны отвечать по всей строгости закона.
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нет3 часа назад
это слишком высокая оценка - единица с минусом вот итог этого премьера. правда премьер это первый, а этого чиновника надо заткнуть в самый дальний угол
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