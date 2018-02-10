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Предприятие общепита ООО Kindercatering допустило в своей деятельности нарушения требований гигиены и будет оштрафовано, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Во взятых в Kindercatering образцах продуктов и смывах с поверхностей возбудителей сальмонеллеза не обнаружено. По словам Мейстаре, такие результаты предполагалась с учетом того, что первые случаи заболевания были зарегистрированы еще в начале января, а проверки начаты только в конце месяца.

Одновременно она отметила, что это не означает отсутствие нарушений.

"Уже сейчас ясно, что компания в своей деятельности допустила нарушения требований гигиены, поэтому начато делопроизводство об административном нарушении, к предприятию будет применен штраф", - сказала представитель ПВС.

Kindercatering по-прежнему работает вне помещений, где были обнаружены нарушения, и ПВС ежедневно проводит проверки во временных помещениях предприятия. Когда предприятие устранит выявленные ПВС нарушения в основных помещениях, служба проведет их проверку и примет решение, может ли оно возобновить в них работу.

Как сообщалось, ООО Kindercatering вновь подозревают во вспышке сальмонеллеза в 12 рижских учреждениях дошкольного образования. Случаи сальмонеллеза зарегистрированы в 18 детских садах и одной школе. В 12 детских садах питание обеспечивает Kindercatering, и здесь зарегистрировано наибольшее количество заболевших.

Ранее прокуратура передала в суд уголовное дело на ООО Kindercatering из-за вспышки сальмонеллеза в детских садах Риги в сентябре 2016 года. Тогда поставляемое предприятием питание стало причиной инфицирования 94 детей и трех взрослых в 13 учреждениях образования.

Собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют о том, что нарушение санитарно-гигиенических правил и мер эпидемиологической безопасности произошло из-за недостаточного контроля над процессом приготовления пищи, ненадлежащей организации работы и распределения обязанностей, а также несоблюдения нормативных актов. За такое преступление может грозить лишение свобод сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф.

Фото из Flickr