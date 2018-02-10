Общество |

В Латвии в данный момент находится военный батальон НАТО под руководством Канады. Интересно, что среди 450 канадских военных есть один мужчина, который говорит по-латышски, пишет Latvijas Avīze. Это 35-летний офицер Королевского канадского полка Карлис Кушингс, у которого латышские корни.

Его бабушка Ольга после Второй мировой войны с семьей бежала в Канаду. Однако многие родственники остались в Латвии и до сих пор живут в таких городах, как Салдус, Валмиера, Юрмала и Рига.

Карлис рассказывает, что в Канаде очень сильная латышская община и он гордится тем, что является ее членом. Вместе с другими людьми из общины он посещает латышскую церковь в Оттаве. В Торонто, между тем, работает Латвийский культурный центр, в котором община отмечает различные праздники. Карлис вспоминает, как раньше ездил в латышские летние лагеря, где праздник Лиго, по его словам, отмечался с настоящим латышским духом.

В Канадскую армию Карлис вступил в 2006 году, и с того времени служил в разных краях страны. Служба в Латвии – это его первый зарубежный военный выезд. С приезда батальона НАТО в Латвию прошло уже шесть месяцев, в целом же Карлис проведет здесь год, отмечает LA.

На родине Карлиса ждали не только родители, но и жена Ирелла, а также двое детей – десятимесячная Кесидия и трехлетний Чарлийс. Карлис признает – в его отсутствие жене так просто справляться с делами по дому. Семья скучает по Карлису, и он скучает по ним. Но такова жизнь военного, пишет LA.

"Я очень рад находиться в Латвии и работать с местной армией. Я горжусь тем, что, выполняя свои обязанности, я могу помочь Латвии. У меня есть возможность больше узнать об истории Латвии и культуре. Рад также тому, что могу больше времени проводить со своими родными. Без сомнения могу сказать, что я патриот. Я горжусь своими латышскими корнями. Когда я рос, я всем рассказывал, что моя семья из Латвии. Тогда многие люди в Канаде ничего не знали об этой стране, но теперь, когда здесь находится канадская военная миссия и по телевизору показывают немало сюжетов из Латвии, о ней знают больше", - рассказал Карлис.

На вопрос о том, кем он себя в большей степени ощущает, латышом или канадцем, Карлис ответил – латышским канадцем.

Напомним, летом прошлого года вооруженные силы Канады в рамках расширенного присутствия НАТО направили в Латвию около 450 военнослужащих механизированного пехотного батальона и бронетехнику. В эту международную группу под руководством Канады входят более 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

Фото из Flickr