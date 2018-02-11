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Иностранным врачам не будет обеспечен облегченный порядок въезда и трудоустройства в Латвии, поскольку медики больше не числятся в списке профессий Министерства экономики, которые имеют право работать на более льготных условиях, чем специалисты из других сфер. Об этом пишет rus.lsm.lv со ссылкой на передачу "Сегодня вечером" телеканала LTV7.

Ранее в списке профессий, для которых предусматривалось разрешить облегченные условия ввоза рабочей силы, на льготный въезд находилось 303 специальности — и инженеры, и IT-специалисты, и физики, и химики, и врачи.

13 февраля проект приказа министерства должен поступить на рассмотрение правительства. Однако в списке осталось только 237 профессий. Все медицинские специальности вычеркнуты. Против приглашения врачей-иностранцев активно выступали профессиональные организации медиков.

Например, глава профсоюза работников медицины и социальной опеки Валдис Керис заявил, что приглашать врачей-гастарбайтеров "неэтично и по отношению к странам, в которых они живут, и по отношению к местным специалистам".

Он заверил, что государству следовало бы для начала попытаться обеспечить отрасль здравоохранения местными медиками.

Союз свободных профсоюзов также был против ввоза врачей-иностранцев, указывая, что нехватка врачей в Латвии вызвана низкими зарплатами в отрасли. В коалиции решили прислушаться к мнению профсоюзов.

5 февраля министр экономики Арвил Ашераденс заявил журналистам, что в Латвии не хватает врачей, и, если иностранные специалисты квалифицируются для выполнения языковых требований, которые достаточно высоки в медицине, то они могут здесь работать.

Согласно прогнозу Минэкономики для среднесрочного и долгосрочного периодов, предложение старших специалистов в здравоохранении в целом превысит спрос, но дефицит рабочей силы может ощущаться в отдельных профессиях, особенно среди врачей-специалистов. Уже сейчас в медицине не хватает медиков определенных специальностей, что существенно ограничивает доступность услуг для населения. А учитывая тенденцию к старению этого населения, нехватка врачей-специалистов будет еще более заметной, поскольку сами медики будут так же уходить на пенсию, а молодой смены нет.

В Латвии, как указывает Минздрав, также не хватает медсестер - их требуется уже порядка 1500. Министерство предлагало включить и их в список иностранных специалистов, которым разрешен облегченный въезд для работы в Латвии. Однако было решено обсудить эту меру на межведомственном совете тогда, когда зарплата медсестры в Латвии превысит среднюю по стране за предыдущий год. Пока планируется целенаправленно повышать зарплаты медиков из года в год.

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