МВД снизит требования к физподготовке полицейских (17)
МВД подготовило поправки к правительственным правилам, предусматривающие облегчить требования к физической подготовке полицейских, пограничников, пожарных и тюремных надзирателей.
Соответствие физической подготовки установленным Кабинетом министров требованиям, по закону, является одним из обязательных условий для службы в подчиненных МВД органах: Полиции безопасности, Госполиции, Госпогранохране, Бюро внутренней безопасности, Государственной пожарно-спасательной службе, а также Управлении мест заключения.
Физическая подготовка должностных лиц этих учреждений проверяется раз в год.
В процессе приема в колледжи системы МВД констатировано, что с каждым годом все меньше молодых людей могут пройти проверку физической подготовки, что создает значительные проблемы с обновлением персонала.
Так, в 2013 году проверку не прошли 42,8%, а в 2016 году - уже 50,4% абитуриентов колледжа Госполиции.
По данным Госагентства спортивной медицины, в 2010 году физическая подготовка более половины латвийских школьников была ниже среднего уровня.
Одобренные совещанием госсекретарей министерств поправки теперь предстоит рассмотреть правительству.
Фото: Valsts policija
Пипец просто. Оставьте поступающим на службу один тест - красиво пройти по подиуму. И бессмертное творение Хомяка "История успеха Латвии" - наизусть!