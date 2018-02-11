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В понедельник в Латвии южный, юго-восточный ветер станет умеренным, во многих местах возможен небольшой снегопад, прогнозируют синоптики.

Больше осадков ожидается днем в западной части страны. Сохранится преимущественно облачная погода.

Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днем она повысится до +1..-3 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха - около 0 градусов.

Фото: pexels.com