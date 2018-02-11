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Для системы э-здоровья были проведены многочисленные независимые аудиты по безопасности. Согласно результатам, она полностью защищена от угроз, указал в письме Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш.

Сейчас Национальная служба здравоохранения (НСЗ) проводит подготовительные работы для повторных тестов безопасности, которые планируется выполнить в этом месяце и в марте.

Как сообщили в Минздраве, после кибератаки на систему э-здоровья, которая произошла 16 января, НСЗ вместе с другими компетентными службами провела дополнительные мероприятия для большей защищенности от нападений похожего характера.

"НЗС обеспечивает мониторинг подозрительной деятельности в системе э-здоровья. В ней установлена специально предназначенная для этого программа E-Step Control, которая может определить нетипичные случаи обработки данных", - сказано в письме.

Также в феврале запланирована дискуссия с профессиональными ассоциациями, чтобы обсудить предложение дать медсестрам и помощникам врачей права выписывать рецепты, согласна указаниям врача.

Ранее сообщалось, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) Госполиции, проверив реализацию проекта системы э-здоровья, не обнаружило признаков преступления в действиях связанных с ним должностных лиц.

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