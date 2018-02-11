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Директор департамента сообщения Рижской думы (РД) Виталий Рейнбах был юридически неправильно отстранен от работы директора департамента. С августа месяца сложилась ситуация, когда у департамента стало два директора. Они оба каждый месяц получают зарплату, но работает из них только один. Почему так получилось, рассказывает передача Nekā personīga на канале TV3.

В августе 2016 года мэр Риги Нил Ушаков выразил недоверие Виталию Рейнбаху, но уволить его не мог. Против увольнения Рейнбаха выступал профсоюз. Суть дела напоминает Nekā personīga.

Как отмечает передача, Ушаков неумело освободил от должности Рейнбаха. В приказе написано, что глава департамента плохо организовал работу и не соблюдал оговоренные сроки ремонтных работ. Рейнбах свое увольнение оспорил в суде и был оправдан. Пока шли судебные разбирательства, Рейнбах успел сходить в отпуск по уходу за ребенком и спустя год, летом прошлого года, вернулся на свое рабочее место.

Сообщается, что он каждый день приходит в положенное время на работу, чтобы быть в распоряжении своего работодателя и получать от него задания. Но, за полгода он не получил ни одного задания.

Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Эмилс Якринс заявил, что он не должен давать заданий Рейнбаху, поскольку директор департамента является работником думы, а не департамента.

"Единственный, кто может изменить нынешнюю ситуацию - это Рижская дума. Он работник Рижской думы, я не могу ему отдавать никакие распоряжения", - сказал Якринс.

Рейнбах отметил, что все еще получает зарплату 2500 евро в месяц. И намерен получить с Рижской думы моральную компенсацию.

Фото: flickr.com