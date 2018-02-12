Общество |

Рижский окружной суд приговорил к шести месяцам тюрьмы мужчину, который похитил экспонаты с дачи-музея Райниса и Аспазии в Юрмале. Об этом свидетельствует публично доступное решение суда, пишет Nra.lv.

При вынесении приговора суд учел время, уже проведенное мужчиной в заключении. Он был задержан в июне прошлого года, однако в последнее время находился на свободе.

Напомним, 21 июня, с дачи-музея Райниса и Аспазии в Юрмале были похищены ценные экспонаты: чернильница, перо и печатная машинка принадлежавшие поэту.

Сумма ущерба составляет около 14 000 евро. Задержанный за кражу мужчина ранее уже был осужден за воровство. Он признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Фото: visitjurmala.lv